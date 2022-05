M5S Roma-Lista Raggi, azione legale contro l'inceneritore

Raccolta di firme e un'azione legale contro il Campidoglio per bloccare la realizzazione del termovalorizzatore a Roma. Sono le due iniziative varate da M5S Campidoglio e da Lista Civica Raggi. "Il nostro 'no' all'inceneritore è netto e irreversibile. Abbiamo iniziato ieri una raccolta di firme che farà tappa a Santa Palomba. Studiamo poi un'azione legale nei confronti del Campidoglio finalizzata a bloccare la realizzazione dell'inceneritore da 600 mila tonnellate", dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi capitolini M5S e LcR.

"Ribadiamo l'assoluta necessità di un processo di transizione ecologica e di economia circolare per la nostra città -spiegano i due gruppi consiliari - Il M5S e la Lista Civica Virginia Raggi, Ecologia e Innovazione si batteranno in ogni sede per tutelare il diritto alla salute dei romani e la salubrità dell'ambiente in cui viviamo".