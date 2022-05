Il 9 maggio 1997 Marta Russo, studentessa di 22 anni, venne raggiunta da un colpo di pistola alla testa mentre era nella città universitaria La Sapienza. La prima puntata di un podcast in due episodi per ripercorrere uno dei più discussi e controversi casi giudiziari italiani: l’omicidio Marta Russo, per cui sono stati condannati in via definitiva Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Un accurato percorso in due puntate attraverso gli atti giudiziari, le dichiarazioni dei testimoni e un’intervista a uno dei protagonisti del caso

Ascolta "Il caso Marta Russo, 25 anni dopo (Scritto e curato da Emilio Fabio Torsello)" su Spreaker.