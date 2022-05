Il grido di battaglia del sindaco di Rieti, 'boia chi molla'

"Dobbiamo andare avanti col grido di battaglia che è sempre il solito: Boia chi molla". Così il sindaco uscente di Rieti Antonio Cicchetti durante un'iniziativa elettorale del candidato per il centrodestra alle prossime amministrative Daniele Sinibaldi (Dfi). La frase del sindaco, sostenuto da una coalizione di centrodestra, è immortalata in un video. Cicchetti, già dirigente del Fronte della gioventù e militante del Msi per il quale è stato eletto sindaco di Rieti. E' stato anche due volte consigliere regionale.

"Il motto fascista del 'boia chi molla' offende i valori della Costituzione. Solo pochi giorni fa a Porta San Paolo ho ricordato in occasione del 25 aprile l'eroica resistenza condotta dal popolo sabino sul Monte Tancia. Oggi il Sindaco Cicchetti riporta indietro le lancette della storia e offende la cittadinanza reatina", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Una frase inaccettabile, evidentemente non casuale, che richiama le pagine più oscure della storia del Paese", ha affermato Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera. "Auspico che tutte le forze politiche, anche del centrodestra, dicano ora parole chiare. La nostra democrazia, che dovrebbe essere davvero patrimonio comune, è nata dalla Resistenza antifascista e ha dovuto fare in conti per una lunga stagione con la minaccia del neofascismo. Su questo terreno non ci devono essere ambiguità".

"E' veramente sconcertante ascoltare ancora queste frasi nel 2022, frasi che non fanno onore ne' alla città di Rieti ne' ai suoi cittadini. Cicchetti, che evidentemente ritiene utile esibire un bagaglio culturale ormai fatiscente e ampiamente condannato dalla storia, dopo aver lasciato le istituzioni pubbliche potrebbe provare con un carriera nell'avanspettacolo. Se continuiamo così verrà Putin a denazificarci": così il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.