Vaccini: assessore, E-R prima in Italia per quarte dosi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - "In valori assoluti, non abbiamo numeri alti di somministrazioni di quarte dosi di vaccino, ma l'Emilia-Romagna è comunque la prima Regione in Italia". Lo ha sottolineato, a margine di una conferenza stampa, l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini. Ad oggi la quarta dose di vaccino anti-covid è riservata agli over 80, agli ospiti delle strutture per anziani e ai fragili tra i 60 e i 79 anni. Quando la platea si amplierà, l'assessore conta sulla disponibilità degli emiliano-romagnoli a sottoporsi a una nuova vaccinazione: "I cittadini sanno benissimo che questa pandemia non ci lascerà presto - spiega - però abbiamo le armi per sconfiggerla ed evitare che si sviluppino malattie gravi, quindi sono convinto che quando ci arriveranno i vaccini in autunno, quelli contro le nuove varianti, in questa regione troveremo l'organizzazione migliore per somministrarli e la disponibilità della popolazione".

Intanto, per la prevenzione, bene la reintroduzione delle mascherine al chiuso sui luoghi di lavoro: "La circolazione del virus è ancora abbastanza consistente - dice - nei luoghi chiusi più esserlo di più, quindi la mascherina è assolutamente adeguata". Sul fronte delle nuove varianti in circolazione, Donini rassicura: "Al momento ci risultano incroci di varianti, comunque noi continueremo sempre con i nostri microbiologi a studiare e monitorare, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun allarme". (ANSA).