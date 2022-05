Il Papa alle Guardie Svizzere: 'la S.Sede conta su di voi, fieri di avervi'

"La vostra festa annuale, con il giuramento delle reclute, è una bella occasione per incontrarvi e accogliere i genitori e i familiari che si uniscono a voi in questi momenti così significativi". Così papa Francesco si è rivolto alle 36 nuove Guardie Svizzere che presteranno giuramento questo pomeriggio in Vaticano, ricevute in udienza nella Sala Clementina insieme alle famiglie e ai vertici del Corpo. "Attraverso il giuramento - ha osservato -, verrete introdotte nella grande famiglia della Guardia Svizzera. Con ciò vi disponete a dedicare alcuni anni della vostra vita a un compito affascinante e, al tempo stesso, ricco di responsabilità nel cuore della Chiesa universale".

Secondo il Pontefice, "i luoghi in cui sarete chiamati a svolgere il vostro servizio sono carichi di una storia segnata dall'abnegazione eroica di tanti servitori della Sede Apostolica, tra cui non pochi svizzeri". "Dalla istituzione della Guardia Svizzera - ha ricordato -, molti giovani hanno compiuto la singolare funzione ad essa assegnata, che continua ancora oggi. Attraverso un impegno generoso e fedele, nel corso dei secoli alcuni non si sono sottratti alle prove più dure, arrivando a versare il proprio sangue per difendere il Papa e per consentirgli di realizzare la sua missione in piena indipendenza. Con questa loro dedizione suprema hanno adempiuto quanto previsto dai Regolamenti tuttora vigenti: la sicurezza della persona del Papa e della sua residenza".

"Care reclute - ha proseguito Francesco -, avete scelto di dedicarvi a una mansione squisitamente ecclesiale; vi esorto a viverla come una testimonianza cristiana e comunitaria. La vostra attività, infatti, non viene svolta individualmente, ma come comunità: non per nulla vi chiamate 'Corpo' della Guardia Svizzera". "Possiate concretizzare questa dimensione comunitaria ogni giorno, sia durante le ore - non sempre facili - di servizio, sia nella vita quotidiana di caserma, che prevede momenti di svago, di convivialità, di incontro e di preghiera", ha auspicato il Papa, sottolineando che "l'ideale di servire la Chiesa, nella persona del Successore di Pietro, rappresenta una forza che coinvolge e aiuta ad affrontare gli inevitabili momenti di difficoltà".

Bergoglio ha poi incoraggiato le Guardie Svizzere "a dare sempre la giusta importanza alla formazione", e al fatto che "la permanenza a Roma dovrebbe essere valorizzata per crescere come cristiani". "Colgo l'occasione - ha concluso - per ringraziare l'intero Corpo della Guardia Svizzera Pontificia per la puntuale e preziosa collaborazione di ogni giorno, di cui sono diretto testimone. La Santa Sede conta su di voi! La Città del Vaticano è fiera della vostra presenza nel suo territorio!".