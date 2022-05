Vortice algerino con sabbia dal deserto verso l'Italia, possibili fenomeni temporaleschi associati solo localmente a piccole grandinate. In arrivo dalla prossima settimana temperature anche intorno ai 30 gradi. Sono le previsioni di Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Meteo: weekend instabile, da martedì temperature intorno ai 30 gradi

"Dopo un weekend perturbato - spiega - avremo la rimonta veloce di un anticiclone che prenderà energia dalla Mauritania fino a raggiungere gran parte dell'Europa sud-occidentale, portando i primi 30-31 gradi afosi al Nord e poi anche al Centro-Sud italiano. Intanto - aggiunge Sanò - avremo almeno 72 ore di tempo molto instabile. Le precipitazioni si sposteranno dal Centro-Nord verso il Sud e saranno anche localmente intense, temporalesche e con grandine.

Le prossime ore vedranno i fenomeni più intensi tra Emilia e Basso Piemonte così come in Sardegna. Nel weekend, con l'approfondimento del vortice algerino verso la Sicilia, il meteo sarà governato da una fase di maltempo soprattutto al Sud; con il richiamo della bassa pressione avremo poi correnti instabili settentrionali più fresche e temporalesche verso il Centro-Nord con tempo molto variabile. Il contesto termico - conclude - rimarrà invece in attesa della svolta improvvisa, con un aumento anche di 10-12°C da martedì in poi: torneremo nelle medie del periodo dopo una Primavera che fino a oggi è stata decisamente freddina".

Venerdì 6

Al Nord: maltempo con piogge e rovesci, localmente persistenti in Emilia e Basso Piemonte. Al Centro: maltempo con piogge diffuse, intense in Sardegna. Al Sud: molto instabile con piogge possibili ovunque.

Sabato 7

Al Nord: tempo instabile. Al Centro: instabile con acquazzoni sparsi. Al Sud: instabile con rovesci diffusi.

Domenica 8

Al Nord: tempo instabile con schiarite alternate a rovesci. Al Centro: instabile con schiarite a tratti ampie. Al Sud: ancora piogge sparse.

Tendenza

L'estate all'improvviso, da martedì ingresso di un grande anticiclone con 30-31°C all'ombra al Nord poi in estensione anche al Centro-Sud.