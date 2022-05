Cardarelli: sopralluoghi Nas Napoli per verifiche su criticità

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Verifiche da parte del Nas di Napoli, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, sono state eseguite nella giornata di ieri nell'ospedale Cardarelli della città, per accertare l'eventuale presenza di criticità legate all'assistenza sanitaria.

La visita dei militari è legata, secondo quanto si apprende, al momento particolarmente difficile che sta attraverso dell'area di urgenza del più grande ospedale del Sud Italia, che ha spinto i medici del reparto a lanciare un vero e proprio grido d'allarme, con l'invio, all'attenzione della direzione, di una missiva nella quale sono state annunciate le dimissioni.

Analoghi controlli, sempre esclusivamente di natura conoscitiva, sono stati eseguiti dai militari del Nucleo anche nel Secondo Policlinico.

Pieno anche questa mattina il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli a Napoli che prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla dei parenti dei ricoverati all'esterno dove c'è anche l'auto della polizia, dopo l'ispezione effettuata ieri dai Nas per verificare l'eventuale criticità dell'assistenza sanitaria.

La folla all'interno del reparto resta ma, spiegano dalla dirigenza dal Cardarelli all'ANSA, molta è legata anche all'attesa delle persone ricoverate in pronto soccorso che vogliono essere spostati per approfondimenti nei reparti relativi alle loro patologie, si tratta di circa il 40% degli arrivi. (ANSA).