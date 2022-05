Ucraina: a Leopoli musulmani e atei a 'casa' di Wojtyla REPORTAGE

Olga ricorda quel 10 marzo come se fosse oggi: finalmente riusciva a lasciare Bucha con un corridoio umanitario. Per giorni era rimasta con i tre figli nel rifugio dello stabile dove c'è il suo appartamento al terzo piano e non poteva immaginare che cosa avrebbe visto. "Dal pullman vedevamo i cadaveri a terra, erano tanti, ho subito cercato di coprire con le mie mani gli occhi dei ragazzi, soprattutto del più piccolo. Non volevo che vedessero tanto orrore", dice raccontando che proprio mentre stavano andando via con il "corridoio verde", come chiamano qui i corridoi umanitari, "i russi hanno sparato ad un uomo che andava in bicicletta. Volevano farci vedere che cosa sapevano fare".

Olga è una dei 170 ospiti della parrocchia di San Giovanni Paolo II alla periferia di Leopoli. Con le treccine alla moda e i pantaloni da adolescente dimostra molto meno dei suoi 33 anni.

E' mamma di tre ragazzi: Samandar di 16 anni, Iscandar di 15, Ibrahim di 9 e li cresce sola perché da anni è separata dal marito. Nell'edificio parrocchiale ci sono in tutto una quarantina di bambini con le loro mamme o nonne. Vengono da Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Irpin, Bucha e anche da Mariupol.

Tutti sono in attesa di tornare a casa ma "aspettano di vedere ciò che Putin annuncerà il 9 maggio", dice all'ANSA il parroco, don Gregorio Graus. Anche Olga Stroieva con i tre figli vorrebbe tornare nella sua Bucha. Anzi "una volta in questi giorni sono andata, ho lasciato qui i bambini e sono tornata a casa". E' danneggiata, con pareti scalfite e tutte le finestre rotte, ma è ancora in piedi. "Ma ancora non ci si può vivere: nella mia casa non c'è elettricità, gas, acqua. I ponti sono stati distrutti e poi ovunque ci sono cartelli che indicano il pericolo di mine.

Non posso per ora riportare lì i ragazzi", dice. A Bucha - racconta nell'incontro con la fondazione pontifica Aiuto alla Chiesa che Soffre che in questi giorni è in missione umanitaria in Ucraina - era parrucchiera, "aspetto di trovare lavoro qui a Leopoli, dalle nostre parti ora è difficile lavorare", dice mentre tiene stretto per la mano il più piccolo dei tre figli.

Nella parrocchia cattolica che ha dedicato tutte le stanze ai profughi, che non ha più aule per il catechismo o per altre attività, Olga non è l'unica musulmana. Ci sono poi anche ortodossi "ma la maggior parte di queste persone sono non credenti", spiega il parroco aggiungendo che tra i profughi comunque "non c'è nessun cattolico. Ma noi non chiediamo nulla.

Né da dove vengono né di quale religione sono. Apriamo la porta e basta".

A Leopoli ieri i missili, oggi un'apparente normalita'





Ora, a due mesi dallo scoppio della guerra, c'è un 'desk' che organizza stanze e pasti; aiutano volontari arrivati dalla Polonia, dalla Danimarca e anche un medico francese. Vitaliy Dmetricin, il giovane seminarista che aiuta il parroco in questa 'impresa', per quella che era una piccola parrocchia di 500 anime, ricorda il primo giorno, alla fine di febbraio, in cui cominciò ad arrivare gente che chiedeva aiuto. "Abbiamo aperto le porte, i primi giorni siamo arrivati ad ospitare oltre duecento persone e non avevamo niente. Don Gregorio ha aperto il suo portafogli e mi ha dato tutto quello che aveva per fare la spesa: tremila grivnia, neanche cento euro. Abbiamo fatto la spesa per poter cucinare solo quel giorno. Ma poi Dio ci ha dato molto di più".