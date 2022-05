Scossa terremoto di 3.7 nel Fiorentino, epicentro a Impruneta

(ANSA) - IMPRUNETA (FIRENZE), 03 MAG - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 vicino Firenze, alle 17:50 con epicentro nel territorio di Impruneta (Firenze), a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze e anche a Siena.

"Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone", spiega il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella su twitter. "Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici", scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram. La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48. (ANSA).