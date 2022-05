Urso, fake news Lavrov, sentiremo vertici Agcom-Rai

"Abbiamo già previsto una specifica istruttoria anche con le audizioni dei vertici di Agcom e Rai. L'intervento di Lavrov, per le modalità in cui è avvenuto e per la montagna di fake news che ha propinato, conferma le nostre preoccupazioni". Così su twitter Adolfo Urso, presidente del Copasir, comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica.

L'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes sarà ascoltato dal Copasir il prossimo 17 maggio; subito dopo ci sarà l'audizione del presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella. Lo si apprende da fonti del Comitato parlamentare. Il tema è quello dei giornalisti ed altri esponenti russi invitati nelle trasmissioni televisive, che per alcuni possono essere considerati funzionari del Cremlino. In maniera separata, sullo stesso argomento, si sta muovendo anche la Commissione di vigilanza Rai.

Non si placano le polemiche scatenate dall'intervista di Lavrov alla trasmissione di Rete 4 'carta Bianca'.