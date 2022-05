Ucraina: padre fighter italiano, non è più a combattere

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "Non è più a combattere ma non sta rientrando in Italia. E' in Europa e sta bene". A dirlo all'ANSA è Pietro Vavassori, il padre Ivan Luca, l'ex calciatore di 29 anni che era andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, a fianco dell'esercito di Kiev, e che nei giorni scorsi era finito in ospedale per alcune ferite dopo essere sopravvissuto ad un attacco russo a Mariupol.

Il giovane nelle scorse ore ha scritto sul suo profilo Istagram di essere "stanco" e che era "ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti". Scelta per la quale il padre si sente "risollevato". (ANSA).