Turiste 'bucano' sicurezza dell'aeroporto, allarme a Pisa

(ANSA) - PISA, 01 MAG - Due giovani turiste inglesi nel pomeriggio hanno 'bucato' il dispositivo di sicurezza ai varchi di controllo dell'aeroporto di Pisa per accedere al loro volo, scatenando una situazione di massimo allarme nello scalo.

Immediatamente rintracciate e fermate dalla polizia aeroportuale e dal personale di vigilanza le due rischiano ora una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Per consentire le operazioni di bonifica l'intero terminal è stato evacuato e il traffico aereo bloccato per oltre un'ora, poi, accertato che non vi fossero pericoli in atto, l'attività dello scalo è tornata regolare.

Secondo quanto appreso, le due turiste, probabilmente per un malinteso e perché in ritardo per imbarcarsi sul proprio volo, hanno eluso i controlli di sicurezza dirigendosi di corsa verso il gate per l'imbarco: questa condotta ha destato allarme facendo scattare la procedura di emergenza che ha portato all'evacuazione dell'aerostazione per bonificarla da eventuali ulteriori situazione di pericolo e allerta. Una volta accertato il malinteso e chiarito che non vi fossero ulteriori rischi l'attività è ripresa normalmente. (ANSA).