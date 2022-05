Molestie a due 14enni disabili, educatore imputato a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Per le molestie a due ragazzine di 14 anni, con disabilità, avvenute nel dicembre 2020 in un istituto superiore di Milano, un educatore di 50 anni è imputato davanti al giudice di Milano Giulio Fanales con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Stando all'inchiesta, coordinata dalla pm Ilaria Perinu e condotta dai carabinieri di Milano, l'uomo avrebbe palpeggiato le due giovanissime e pronunciato frasi di natura sessuale a una delle due.

Entrambe nonostante il lockdown si trovavano fisicamente a scuola, nella zona Nord Ovest della città, per continuare a seguire le lezioni in presenza vista la loro condizione di fragilità ed erano seguite dall'educatore che lavorava per una cooperativa in servizio presso la scuola. La difesa dell'uomo, con l'avvocato Aloma Piazza, ha chiesto e ottenuto dal giudice davanti al quale si svolge l'udienza preliminare di riascoltare le due 14enni, con il supporto di una psicologa, nel corso di un incidente probatorio che si terrà a giugno. (ANSA).