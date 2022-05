Covid: in Fvg 588 nuovi contagi e 2 decessi

(ANSA) - TRIESTE, 01 MAG - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.521 tamponi molecolari sono stati rilevati 90 nuovi contagi (5,92%). Sono inoltre 3.468 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 498 casi (14,36%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 163. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi precisando che la fascia più colpita è 50-59 anni (16,33%) e che oggi si registrano 2 decessi (una donna di 90 anni di Nimis deceduta in una residenza per anziani e una di 87 di Staranzano deceduta in una residenza per anziani.

Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.004, con la seguente suddivisione territoriale: 1.241 a Trieste, 2.366 a Udine, 944 a Pordenone e 453 a Gorizia. I totalmente guariti sono 334.549, i clinicamente guariti 210, mentre le persone in isolamento scendono a 23.967.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 363.896 persone con la seguente suddivisione territoriale: 79.183 a Trieste, 151.582 a Udine, 86.914 a Pordenone, 40.681 a Gorizia e 5.536 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di una unità a seguito di a seguito della revisione di un test. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 4 infermieri, un medico e un terapista; dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un amministrativo, un dirigente, 3 infermieri, 9 medici, 2 tecnici, 2 terapisti e un educatore; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 2 infermieri; nell'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di un tecnico. Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 4 ospiti e 3 operatori. (ANSA).