Covid: in Calabria 1.246 contagi e 2 vittime, tasso al 19%

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAG - Ancora in calo i nuovi contagi, anche se con meno tamponi, in Calabria, nel giorno in cui si dà l'addio alle mascherine anche al chiuso e al green pass, ma non dovunque. Sono 1.246 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 6.456 tamponi eseguiti e il tasso al 19,30%. Due i decessi che portano il totale a 2.505 vittime dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -16 (255) e nelle terapie intensive,-1 (18). I guariti sono 1.723 (272.468), mentre gli attualmente positivi 84.156 (-479) e gli isolati a domicilio 83.883 (-462).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.950.282 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 359.129. (ANSA).