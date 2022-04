Scivola e finisce sulla motozappa, un morto nell'Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 30 APR - Un uomo di 82 anni è morto nella tarda mattinata a San Vero Milis, nell'Oristanese: l'uomo è caduto sulle lame di una motozappa mentre arava un suo terreno.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 13. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziano stava movimentando la terra, quando è inciampato, finendo col torace e un braccio sulle lame. L'anziano a causa delle ferite ha perso molto sangue ed è, probabilmente svenuto. Intorno alle 13 i familiari, non vedendolo rientrare si sono messi a cercarlo e lo hanno trovato nel terreno. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. Ma nonostante l'arrivo dei soccorsi per l'82enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di San Vero Milis che stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. (ANSA).