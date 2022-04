Covid: Veneto, 5.549 nuovi contagi e 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Contagi Covid in calo in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 5.549 i casi di positività al virus registrati (ieri erano stati 6.121) e 6 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.668.391, quello dei decessi a 14.455. In diminuzione il dato dei soggetti attualmente positivi, 70.005 (contro i 73.370 di ieri, quindi -3.365). Il dato dei ricoveri è invece in discesa: sono 9 i pazienti in meno nei reparti di area medica, per un totale di 900 posti letto occupati, e 33 (-4) quelli in terapia intensiva. Resta su numeri bassi la campagna vaccinale. Ieri sono state 2.539 le somministrazioni, delle quali 2.244 dosi addizionali/booster. (ANSA).