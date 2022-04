Giovane trovato morto in ex Fiera a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 29 APR - Un giovane dell'apparente età di venti anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi all'interno della vasta area dell'ex Fiera di Trieste, una zona dismessa da anni e frequentata soltanto da ragazzi.

Indagini sono in corso per capire le cause della morte ma, secondo quanto si è appreso, una persona avrebbe notato il giovane precipitare da un piano rialzato e avrebbe subito dato l'allarme. Il ragazzo non aveva documenti addosso ma sembrerebbe di origini egiziane.

Sul posto stanno operando i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Quella della ex Fiera è una vasta area chiusa poco fuori dal centro della città. (ANSA).