Due vaporetti si scontrano in manovra, ragazza ferita

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Due vaporetti del servizio di trasporto pubblico Actv si sono scontrati a Venezia nei pressi dell'approdo del Ponte delle Guglie. Una ragazza, a bordo di uno dei due mezzi, è rimasta ferita, pare in modo lieve, dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione.

Secondo fonti della Polizia Municipale e di Actv, le sue condizioni non destano preoccupazione; avrebbe riportato solo qualche ferita da taglio. L'incidente, nel tratto fra il Ponte e l'approdo della fermata delle Guglie, ha visto coinvolti un vaporetto della linea 3, proveniente da Murano, e uno della linea 5.2 che arrivava da piazzale Roma, in senso opposto.

Nell'impatto, una delle due imbarcazioni ha rotto con la prua due finestroni laterali dell'altra, mandando le schegge all'interno della cabina passeggeri. Spaventati, ma incolumi le altre persone che si trovavano a bordo. (ANSA).