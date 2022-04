Colpi d'arma da fuoco nel Napoletano, morti due giovani

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Un giovane di 22 anni, Pasquale Di Balsamo, raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco è deceduto la scorsa notte, nella "clinica dei Fiori" di Acerra, in provincia di Napoli, nella quale era stato trasportato dal 118. Quindici minuti prima dell'arrivo di Di Balsamo, nella stessa struttura sanitaria, è giunto un altro giovane, Vincenzo Tortora, 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, anche lui gravemente ferito con colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa. Il 21enne, in fin di vita per le ferite riportate, è stato trasferito nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove è successivamente deceduto. (ANSA).