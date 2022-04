Alpinista italiano disperso sull'Annapurna

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - L'alpinista trentino Giampaolo Corona risulta disperso sull'Annapurna, in Nepal. Lo riferisce il sito web di The Himalayan Times, quotidiano in lingua inglese distribuito in Nepal, spiegando che ieri, giovedì, il 49enne ha perso i contatti col campo base a quota 7.600 metri, mentre era in discesa. Corona, come già in altre spedizioni, ha scalato l'8mila in stile alpino, senza ossigeno supplementare e portatori. Dal campo base si sta cercando di organizzare una missione di ricerca. Guida alpina e tecnico di elisoccorso, Corona ha completato diverse spedizioni fuori dall'Europa, anche su altri 8mila in Nepal, Pakistan e India. (ANSA).