Covid: calo casi ma sempre sopra 2000 e 3 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 APR - Restano sempre sopra quota duemila i contagi in Sardegna dove si registrano 2028 ulteriori casi confermati di positività al Covid (erano oltre 2800 nell'ultima rilevazione) di cui 1737 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9858 tamponi con un tasso di positività sale dal 19,5% a oltre il 20,5%.

Si registrano anche tre decessi: una donna di 88 anni, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 94, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 97, residente nella provincia del Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( -1 ) mentre resta invariato il numero di quelli in area medica (316).

Infine scendono 28.879 i casi di isolamento domiciliare (-678).

