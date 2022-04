Venezia: un'altra donna 'promossa' gondoliera, è Gioia Monti

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Venezia ha una nuova gondoliera: a conquistarsi il posto alla guida di una gondola è Gioia Monti il cui nome è apparso ieri sulle nuove graduatorie elaborate dal Comune di Venezia.

Gioia, come riferisce ha 31 anni e due figli e va a rappresentare, dice, la quarta generazione in famiglia.

"Cominciò questo lavoro - racconta - mio bisnonno Ugo". Il sogno di seguire le orme dei suoi è nato presto, quando aveva 10 anni.

Poteva essere il desiderio di una bambina ma "l'ho presa molto sul serio - dice - All'epoca un amico di mio nonno gondoliere mi disse che le donne stavano bene a casa a lavare i piatti". Gioia non è una novità al remo, dove sarà come da prassi come sostituta a coprire le assenze di altri; la prima, oltre 10 anni fa, fu Giorgia Boscolo, figlia d'arte anche lei, che trovò posto allo stazio di San Tomà. (ANSA).