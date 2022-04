Rave abusivo nel Bolognese, identificati 900 giovani

(ANSA) - BOLOGNA, 26 APR - Novecento giovani, provenienti dall'Italia e dall'estero, sono state identificati e per tutti seguirà la denuncia per invasione di terreni e di edifici e per il disturbo del riposo delle persone, per avere partecipato al maxi rave party all'ex zuccherificio ad Argelato, nel Bolognese.

Sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia locale. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo tre veicoli e sono state sequestrate apparecchiature per la musica. E' stata arrestata anche una 20enne di origine brasiliana per resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo intervento dei carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto è stato sabato sera intorno alle 22.30: i residenti hanno segnalato musica a tutto volume provenire dall'area di via della Costituzione. L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso ieri pomeriggio. "Un altro evento simile era accaduto nell'agosto dello scorso anno - commenta il sindaco di Argelato, Claudia Muzic - questa mattina abbiamo terminato le operazioni per pulire le aree dove si è svolto il ritrovo". (ANSA).