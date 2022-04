Infastidisce due ragazze,poi le investe.Tentato omicidio

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Una tranquilla serata con amici stava per trasformarsi in dramma per due ragazze romane di 23 e 22 anni. Le due giovani sono state infatti investite da un'auto guidata da un uomo che poco prima le aveva abbordate in strada.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4.15 del mattino. in via Nomentana, quadrante nord di Roma. Le ragazze hanno riportato ferite lievi ma, secondo quando ricostruito dalla Polizia, che ha arrestato l'uomo per tentato omicidio, la dinamica di quanto avvenuto poteva portare a conseguenze molto più gravi, che solo il caso ha evitato. A finire in manette è Marco Cadile, 42 anni, con numerosi precedenti per reati contro la persona. (ANSA).