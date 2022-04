Covid: in Fvg 1.188 nuovi casi e 4 decessi

(ANSA) - UDINE, 23 APR - Oggi in Fvg su 4.100 tamponi molecolari sono stati rilevati 361 nuovi contagi (8,8%). Sono inoltre 5.920 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 827 casi (13,97%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 6 così come diminuiscono a 154 i pazienti ospedalizzati.

Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi precisando che la fascia più colpita è 50-59 anni (16,84%) e che oggi si registrano 4 decessi: un uomo di 97 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 90 di Monfalcone (Rsa), una donna di 86 di Trieste (ospedale) e un uomo di 86 di Udine (ospedale).

Il numero complessivo dei decessi è 4.979, di cui: 1.230 a Trieste, 2.357 a Udine, 941 a Pordenone e 451 a Gorizia. I totalmente guariti sono 327.661, i clinicamente guariti 268, le persone in isolamento sono 24.333.

Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 357.401 persone, di cui: 77.906 a Trieste, 148.638 a Udine, 85.497 a Pordenone, 39.935 a Gorizia e 5.425 da fuori regione. Il totale dei casi postivi è stato ridotto di 3 unità.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; all'Ircss Cro di Aviano.

Relativamente alle residenze per anziani si registra il contagio di 41 ospiti e di 18 operatori. (ANSA).