Covid: 73.212 positivi e 202 vittime nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono 73.212 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.020. Le vittime sono invece 202, in aumento rispetto alle 166 registrate ieri. Sono 437.193 i tamponi effettuati. Ieri erano stati 446.180. Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto al 16,8% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 155 in più rispetto a ieri. (ANSA).