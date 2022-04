Un imprenditore di 56 anni, è stato trovato morto con una ferita al capo nella sua casa di Grumello del Monte, nel bergamasco.

Indagano i carabinieri di Bergamo, mentre la Procura procede per l'ipotesi di omicidio aggravato.

Il corpo dell'uomo era stato trovato nella tarda serata di ieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e i carabinieri stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi, compreso quella di un furto in casa degenerato.