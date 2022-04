Morta in auto nell'Adda, il marito arrestato per omicidio

(ANSA) - BERGAMO, 20 APR - I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato Carlo Fumagalli, 49 anni, ritenuto responsabile di aver causato la morte per annegamento della moglie Romina Vento, 44 anni, trovata cadavere nella serata di ieri a bordo di un'auto, nelle acque del fiume Adda a Fara Gera d'Adda, nel Bergamasco.

Allo stato l'accusa per l'uomo è di omicidio volontario aggravato. L'auto in cui si trovavano entrambi è finita nel fiume. Lei è deceduta e lui invece è tornato a riva nuotando ed è stato sentito dai carabinieri tutta la notte. (ANSA).