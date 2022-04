Maltempo: pioggia e temporali, allerta gialla in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Pioggia, temporali, freddo, grandine e forse anche qualche fiocco di neve. La giornata di giovedì in tutta la Sardegna sarà segnata dal maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta media ordinaria (gialla) fino alla mezzanotte del 21 aprile, per rischio idrogeologico nel Logudoro.

La pioggia e i temporali interesseranno nel corso della giornata tutta l'Isola. Lo confermano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "C'è un fronte freddo che arriverà sulla Sardegna che scontrandosi con l'aria calda porterà intense precipitazioni, temporali, rovesci e grandine - sottolineano gli esperti - il maltempo inizierà dalla parte meridionale dell'Isola per poi allungarsi su tutto il territorio". Le piogge, anche se non continue, saranno intense: secondo le previsioni i cumulati maggiori si registreranno nel centro e nel nord dell'Isola, dove si potranno raggiungere anche i 30 millimetri di pioggia in sei ore (in un anno sulla Sardegna ne cadono 600 millimetri). "Durante la notte non si può escludere che sotto i 1400 come nel Gennargentu possa cadere anche qualche fiocco di neve", sottolineano ancora gli esperti. L'aria fredda proveniente dalla Penisola Iberica poterà a un drastico calo delle temperature che si abbasseranno di quattro gradi sia nelle massime, che si assesteranno tra i 12 e i 16 gradi, che nelle minime, tra gli 8 e i 12 gradi in pianura. I venti saranno meridionali e da libeccio.

Il maltempo, fortunatamente, sarà solo passeggero: già dalla giornata di venerdì 22 ci sarà un nuovo aumento delle temperature che proseguirà nelle giornate successive. (ANSA).