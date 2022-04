Balzo ricoverati Covid in Umbria, più 24 ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Balzo avanti dei ricoverati negli ospedali umbri, 271, 24 in più al 20 aprile, con i posti occupati in rianimazione che salgono da tre a quattro in base ai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.648 nuovi casi e 1.995 guariti. Segnalati cinque morti che però si riferiscono anche ai giorni scorsi.

Gli attualmente positivi scendono a 11.987, 352 in meno.

Balzo avanti anche per i tamponi molecolari e i test antigenici analizzati, 10.604, con un tasso di positività del 15,5 per cento (era 19,98 martedì). (ANSA).