Incidente in azienda agricola, muore bimbo di 2 anni

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 19 APR - Tragedia a Saluzzo, nel Cuneese. Un bambino di due anni è morto per le gravi lesioni riportate in quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un incidente con il trattore. Il piccolo è stato portato ieri sera dai famigliari al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saluzzo, in condizioni gravissime. Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. I carabinieri di Saluzzo stanno indagando sull'accaduto. Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell'azienda agricola di famiglia. (ANSA).