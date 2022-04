Pregliasco, possibile servirà proroga mascherine al chiuso

L'obbligo di mascherine al chiuso, "secondo me andrebbe un pochino prorogato. Vediamo come vanno avanti i dati perchè se si conferma questo Rt inferiore a 1 allora via via dovrebbe finire questa onda e se termina questa onda allora lasciamo andare anche questo". Così all'ANSA il direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, in merito allo stop dell'uso delle mascherine al chiuso che dovrebbe partire dal primo maggio ma per il quale si attende una decisione su una eventuale proroga.

"In questa fase - dice Pregliasco - dobbiamo aprire in progressione e purtroppo credo che questi giorni di Pasqua potranno essere un elemento di rischio rispetto all'effetto che potremo vedere fra 15 giorni". Diverso è il discorso della mascherina per soggetti fragili o persone che li assistono. Per queste categorie "bisogna assolutamente continuare a indossarla. Continuiamo a usarla ma con buon senso nell'ottica delle situazioni di rischio", conclude Pregliasco.