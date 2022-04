Covid: contagi in calo e un decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Contagi da covid di nuovo in calo e un decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.643 casi di positività (- 160), di cui 1.358 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.443 tamponi per un tasso di positività che scende dal 19% al 17,4%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (- 2), quelli in area medica 331 (- 5); 29.762 i casi di isolamento domiciliare (- 96).

La vittima è un uomo di 68 anni residente nel Sud Sardegna.

