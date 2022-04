Ucraina: Refugees Welcome e Airbnb, appello ad accogliere

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Airbnb e Refugees Welcome Italia si sono unite per offrire ospitalità alle persone in fuga dall'Ucraina e dirette in Italia e, insieme, in occasione della Pasqua, lanciano un appello a chi ha a disposizione un posto letto o un intero immobile.

In Italia sono state messe a disposizione dei rifugiati oltre 1.700 case su Airbnb, mentre dall'inizio dell'emergenza, circa 4.000 persone, di cui quasi 1.000 a Milano e provincia, si sono iscritte sul sito di RWI per offrire accoglienza agli ucraini e alle ucraine che arrivano nel nostro Paese.

"La collaborazione con Airbnb è preziosa perché ci permette di offrire immediato alloggio a chi arriva dalla guerra: una casa dove riposare, lavarsi, ritrovarsi. Nel frattempo, noi lavoriamo per individuare una famiglia ospitante. Chiunque di noi dovesse trovarsi solo/a, ha una speranza: essere accolti, aiutati, ospitati. Aprire le porte di casa propria, su Airbnb o su Refugees Welcome, vuol dire proprio questo", ha dichiarato Valentina La Terza di Refugees Welcome.

"Abbiamo raccolto alcune testimonianze da programmi diversi per dimostrare che l'esperienza di ospitalità non è gravosa come si potrebbe pensare, oltre ad essere, dal punto di vista umano, qualcosa di incredibilmente arricchente. Molti degli scrupoli, ancorché comprensibili, si rivelano ingiustificati", ha spiegato La Terza. (ANSA).