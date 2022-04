Tap: in corso installazione barriere contro pesca strascico

(ANSA) - LECCE, 15 APR - Nell'ambito degli interventi previsti per il gasdotto Trans adriatic pipeline (Tap), che dall'Azerbaijan porta metano in Italia, è in corso l'installazione di barriere per impedire la pesca a strascico, al largo della costa di San Foca, marina di Melendugno (Lecce), nei pressi del punto di approdo del micro-tunnel. I lavori, eseguiti dalla Next Geosolutions Europe, termineranno il 31 maggio. L'intervento è autorizzato dal ministero delle Infrastrutture. Per impedire eventuali azioni degli attivisti 'No Tap', la questura di Lecce ha intensificato i controlli.

