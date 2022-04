Meteo: Feste di Pasqua con il sole ma fredde e ventose

Sole e bel tempo confermati per le feste pasquali, ma con una forte discesa della temperatura attesa fra sabato e domenica. E’ quanto prevede il team del sito iLMeteo: fra sabato 16 e domenica 17 aprile si potrebbe assistere a un calo di 10°C su buona parte del Paese, con le temperature massime che da 25°C tornerebbero a 15°C. Per la domenica di Pasqua ci si aspetta bel tempo al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero arrivare rovesci, soprattutto fra Sicilia e Calabria. La Pasquetta, invece, sarà soleggiata ovunque. Il vento, come spiega il direttore di iLMeteo, Antonio Sanò, farà percepire temperature più fredde rispetto alla parentesi simil-estiva degli ultimi giorni.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 15. Al nord: soleggiato salvo nubi in aumento sul Triveneto con acquazzoni serali sulle Alpi. Al centro: soleggiato a tratti velato. Al sud: cieli velati, addensamenti in Sicilia con piogge serali.

Sabato 16. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio temporali sparsi con grandine, più probabili su Triveneto e Lombardia. Al centro: nubi in parziale aumento con isolati possibili rovesci entro sera sul Lazio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

Domenica 17. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato ma con venti tesi da nord. Al sud: instabile con piogge sparse, più probabili ed intense tra Calabria e Sicilia; ventoso e più freddo. Tendenza: Lunedì dell’Angelo soleggiato, un po’ di vento al sud. Da mercoledì 20 tempo in peggioramento