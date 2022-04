Malore su nave da crociera, soccorso 25enne turista francese

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Un turista francese di 25 anni è stato soccorso dalla Guardia costiera di Cagliari a bordo della nave da crociera Msc Grandiosa che si trovava a circa 20 miglia marine dalla costa di Sant'Antioco, nel sud ovest della Sardegna. Il giovane aveva avuto un emorragia intestinale e aveva necessità di essere ricoverato.

La Capitaneria di porto di Cagliari, ricevuta la richiesta di soccorso, dopo aver valutato la situazione con il Centro Internazionale Radio Medico, ha fatto alzare in volo l'elicottero Sar della 4/a Sezione Guardia Costiera di Decimomannu. Per facilitare e velocizzare le operazioni la Msc Grandiosa è stata fatta avvicinare alla costa, dirigendosi verso il Canale di San Pietro, dove è stata raggiunta dall'elicottero.

Il recupero del turista francese non è stato facile a causa delle forti raffiche di vento. Il 25enne è stato trasportato al Brotzu dove è stato ricoverato. (ANSA).