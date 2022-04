Giovane accoltellato a Milano: 2 fermi

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Sono stati sottoposti a fermo durante la scorsa notte, a Milano, due fratelli di 24 e 34 anni, entrambi cittadini egiziani, ritenuti i presunti responsabili del tentato omicidio di due connazionali, avvenuto ieri mattina.

I due erano stati portati in questura ieri sera dopo essersi costituiti.

Ieri mattina, infatti, due giovani cugini egiziani erano stati aggrediti all'interno di un cantiere in via Russolo, a Milano, e si trovano ora entrambi ricoverati in prognosi riservata: uno è stato attinto da due fendenti al cuore e al polmone e l'altro, colpito da calci all'addome, ha riportato lesioni agli organi interni provocate dalla rottura di alcune costole.

Il coltello utilizzato durante l'aggressione è stato sequestrato. Le indagini, a cura della Squadra mobile, proseguono per accertare eventuali altre responsabilità. (ANSA).