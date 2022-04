Covid: Veneto, 6.325 positivi e 7 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Resta su numeri alti anche oggi il bollettino quotidiano dei contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 6.325 i nuovi positivi individuati con i tamponi (ieri erano 6.861). Si registrano anche 7 morti. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia arriva così a quota 1.585.282, quello delle vittime a 14.309. Scende, dopo alcuni giorni, il dato dei soggetti attualmente positivi, 78.010. Costante la situazione dei numeri ospedalieri, con 884 malati Covid ricoverati in area medica e 43 in terapia intensiva. (ANSA).