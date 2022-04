Codice giallo per vento in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Venti di Grecale in rinforzo sulla Toscana da domani, sabato 16 aprile, accompagneranno un abbassamento temporaneo delle temperature per l'avvicinamento di un fronte freddo di origine scandinava. I venti saranno particolarmente forti nella valle dell'Arno fiorentina, nel Valdarno Inferiore e nelle valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese. Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 e fino alla mezzanotte di sabato 16 aprile. Il mare, a partire dalla sera di domani, sarà fino a molto mosso al largo.

