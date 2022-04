Quando Letizia Battaglia raccontava all'ANSA "la ricca umanità dei pazzi"

"I folli, una umanità ricca ed emozionante…". Parola di Letizia Battaglia, la grande fotografa che alla fine degli Settanta documentò i malati di mente del manicomio di Palermo aprendo uno squarcio su un mondo nascosto che solo la legge del 1978 ispirata da Franco Basaglia riuscì a liberare da un isolamento e una negazione secolari. L' artista, capelli rosa e 84 anni portati con energia e lucidità straordinarie, ha raccontato quella stagione irripetibile di lotte e tensioni politiche, passioni e impegno sociale al pubblico che ha gremito Palazzo Merulana per un incontro dedicato appunto ai manicomi a 40 anni dalla morte dello psichiatra veneziano.

"Entrai in manicomio perché ero attratta dalla follia - dice - sapevo che la legge Basaglia era stata approvata uno o due anni prima ma i manicomi erano ancora aperti. L' intento non era la foto, ero attratta dalla vita e da quel mondo molto chiuso. All' inizio non volevano farsi fotografare, avevano vergogna, ma facendo la ruffiana e la stupida…". Quegli anni tra i malati di mente furono scanditi da contatti normali, giochi a palla, cinema, teatro, piccole cose. Letizia Battaglia, che all' epoca lavorava al quotidiano "L' Ora", scappava dalla redazione durante la pausa pranzo e ogni giorno dedicava due ore del suo tempo nella Real Casa dei Matti di via Pindemonte. "Delle tantissime foto che ho scattato lì dentro solo una trentina sono buone" spiega. Riuscì a convincere ad entrare nel manicomio siciliano anche il collega ceco Josef Koudelka, autore dello

storico reportage sulla fine della primavera di Praga e l'invasione sovietica con i carri armati nel centro della città. "Ha scattato tantissimo anche lui ma non ha mostrato nulla" dice con rammarico.

I ricordi di Letizia Battaglia fanno affiorare tante storie drammatiche. Graziella, ad esempio, entrata in manicomio a quattro anni. "Quando la incontrai aveva 22 anni. Era diventata schizofrenica, la convinsi a venire a casa nostra ma non restò a lungo. 'Voglio essere ammalata tutta la vita, voglio tornare in manicomio', mi disse. Fu un fallimento, un insuccesso e un dispiacere'. O quella di Fara, portata in manicomio a 15 anni

perché un parroco l' aveva messa incinta: il bambino finì in un orfanotrofio ma il prete mantenne l' incarico. "Fara teneva le sue cose più care sotto il materasso perché non c' erano armadietti. Un giorno la suora fece pulizia e buttò tutto e lei morì di crepacuore. Organizzammo per lei un funerale cantando e ballando intorno alla sua bara". Era possibile anche sorridere, però. "Una volta portammo un gruppo di punk e guardando il loro abbigliamento e il loro modo di fare i malati commentarono questi sono pazzi'. In un filmato c'era anche mia figlia che feci rasare a zero: lei faceva la pazza, i malati del manicomio i normali. Eravamo felici".



"Ho sempre fotografato i malati con rispetto come ho fatto per i mafiosi. Non ho mai avuto paura della follia. Quello fu uno dei periodi più stimolanti della mia vita", dice oggi Letizia Battaglia. Accanto a lei, nell' incontro organizzato da Palazzo Merulana con Collettiva, c' era Goffredo Fofi, giornalista e saggista, amico della fotografa e come lei impegnato in tante battaglie di quegli anni. Parla dei manicomi come di "una tragedia di cui tutti dovremmo provare vergogna", riferendosi alle persone fate rinchiudere dai familiari per questioni di eredità, ai mariti che si liberavano i questo modo delle mogli, a quanti costretti ad entrare sani in manicomio furono poi travolti davvero dalla malattia mentale. "Bisogna ripartire da Basaglia - dice -. L' Italia è stato il primo paese al mondo a chiudere i manicomi, poi abbiamo perso via via terreno. Bisogna lottare, con la lotta qualcosa si ottiene, altrimenti non può cambiare nulla. Allora c' era una sinistra… democristiani e comunisti pur con percorsi e motivazioni diverse erano accomunati dalla volontà di intervenire sui temi sociali". "Io ero terrorizzato dai malati di mente, mi mettevano a disagio. Letizia invece, no. Lei è una donna, è un po' matta. Ha una vitalità, una generosità, un'affettività non solo verso i matti, ma verso i bambini, i morti ammazzati". Nel tessere l' elogio della fotografa Fofi la definisce "non solo un'artista, ma una grande militante. E' troppo….Letizia è troppo".