Cadaveri mummificati, escluso coinvolgimento terzi

(ANSA) - CAMPOFORMIDO, 14 APR - Dopo aver completato tutti gli accertamenti medico-legali e investigativi nella tarda serata di ieri, le forze dell'ordine che indagano sulla morte dei due anziani di Campoformido (Udine), trovati mummificati nella loro abitazione, hanno escluso responsabilità di terzi nel loro decesso.

Soltanto ulteriori approfondimenti consentiranno di stabilire la causa della morte e soprattutto la data.

La donna, Antonilia Finotto, 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto; l'uomo, Paolo Simonetti, di 66, era invece nel soggiorno, sempre del primo piano.

Oltre alle indicazioni che saranno fornite dall'anatomopatologo, saranno esaminati anche i cellulari degli anziani, per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti in entrata e in uscita. (ANSA).