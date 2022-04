Papa: al carcere di Civitavecchia per la lavanda dei Piedi

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 13 APR - Il Papa domani pomeriggio si recherà, per la Messa in Coena Domini (la celebrazione in cui si ripete il gesto della lavanda dei piedi), presso il carcere di Civitavecchia. Lo riferiscono i cappellani penitenziari. L'evento, spiegano, è considerato una "visita privata".

"Siamo grati al Santo Padre - ha detto il capo dei cappellani delle carceri d'Italia don Raffaele Grimaldi - per aver scelto, ancora una volta, una periferia esistenziale, un luogo di prossimità per rilanciare al mondo un messaggio di vicinanza e di speranza. Lavare i piedi a dodici prigionieri, chinarsi davanti alle loro povertà e alle loro debolezze, lavare i piedi di coloro che hanno percorso strade di violenza, calpestando i diritti degli innocenti vuole significare per noi operatori un gesto umile, incomprensibile e scandaloso che Gesù buon Pastore, ha consegnato all'umanità". In forma privata, nell'Istituto di pena di Civitavecchia che accoglie circa 500 detenuti dove cappellani, operatori pastorali e volontari varcano la soglia quotidianamente per sostenere i detenuti, Papa Francesco ripeterà dunque il gesto del Giovedì Santo.

Il Papa, fin dall'inizio del suo pontificato, ha celebrato la Messa del Giovedì Santo fuori dal Vaticano, visitando carceri o centri per rifugiati. Lo scorso anno celebrò l'evento con il cardinale Angelo Becciu, nell'appartamento privato dello stesso cardinale. (ANSA).