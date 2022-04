E' al sicuro la bimba con il numero scritto sulla schiena. Aleksandra Mako, madre di Vira Makoviy, ha pubblicato la foto della figlia su Instagram. 'Siamo riuscite ad attraversare il confine e ora siamo nel sud della Francia', ha scritto.

Nel primo giorno dell'invasione russa in Ucraina, la madre aveva scritto sulla schiena della piccola il suo nome, data di nascita e alcuni numeri di telefono in modo che qualora lei non sopravvivesse alla guerra qualcuno sapesse l'identità della bambina.