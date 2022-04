Spari a Pescara: tassista, non sono un eroe

(ANSA) - PESCARA, 12 APR - "Non mi sento un eroe. Non sono un eroe". Così all'ANSA questa mattina a Vincenzo Femminelli, il tassista ed ex militare della Guardia di Finanza che per tre ore ha portato in macchina da Pescara fino ad un'area di servizio della A14 nel pesarese Federico Pecorale, il 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio al cuoco 23enne di un ristobar di Piazza della Rinascita a Pescara.

"Sono una persona normale - ha detto - che ha fatto il suo dovere. Nonostante sono passati cinque anni da quando ho lasciato la Guardia di Finanza, la divisa me la porto dentro. E quando c'è da dare una mano sono sempre pronto".

Femminelli verrà premiato oggi nel corso della cerimonia per il 170/o anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato che si tiene all'Aurum a Pescara. (ANSA).