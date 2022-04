Covid: contagi raddoppiati e tre morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Nuova impennata di contagi in Sardegna, dopo il calo degli ultimi giorni: nelle ultime 24 ore si registrano 2.692 casi positivi (+ 1.528), di cui 2.346 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14.593 tamponi per un tasso di positività che scende al 18,4% contro il 36,7% dell'ultimo rilevamento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (- 1), quelli in area medica sono 342 (stabili); 30.192 sono i casi di isolamento domiciliare (- 158).

Tre i decessi: una donna di 78 anni e un uomo di 89, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano, e una persona residente in provincia di Nuoro. (ANSA).