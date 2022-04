Vernice rossa contro l'ambasciata russa, denunciato ucraino

Il cancello d'ingresso dell'ambasciata russa a Roma è stato imbrattato con vernice rossa lunedì 11 aprile. L'autore dell'atto vandalico è un cittadino ucraino di 43 anni: l'uomo è stato fermato dai militari dell'Esercito presenti come presidio fisso nel perimetro della sede diplomatica e non ha opposto resistenza. Il 43enne è stato denunciato per imbrattamento e deturpamento.

A rendere noto l'episodio è stata l'ambasciata di Mosca a Roma: "L'11 aprile alle 6.20, l'ingresso dell'Ambasciata russa in Italia è stato aggredito con la vernice. Sul posto è arrivata la polizia. L'autore è stato fermato. In relazione all'incidente, è stata inviata una Nota verbale al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con la richiesta di rafforzare le misure di sicurezza della missione e di condurre un'indagine obiettiva sull'incidente", si legge nella nota diffusa dall'ambasciata anche sui canali social.