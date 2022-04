Terremoti: scossa di magnitudo 3.4 in provincia di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa sera alle 22:21 in provincia di Roma. L'epicentro è stato localizzato dall'Ingv nel comune di Ciciliano, a circa 10 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. La scossa èstata avvertita anche in alcune zone di Roma. (ANSA).