Ritornano ladri di sabbia in Sardegna, recuperati 12kg

(ANSA) - ALGHERO, 11 APR - I funzionari ADM in servizio all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero, insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo passeggeri, hanno trovato nel bagaglio di un cittadino polacco in partenza per Milano oltre 2 kg. di ciottoli, prelevati dal litorale di Bosa.

Al passeggero, che si è dichiarato all'oscuro del divieto, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dallalLegge regionale. n. 16/2017, che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro, oltre al sequestro dei ciottoli marini illecitamente prelevati. (ANSA).